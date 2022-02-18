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В России подорожали автомобили Hyundai

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Hyundai

Компания Hyundai подняла цены на пять своих моделей, сообщают «Автоновости дня». У четырех из них обновились комплектации и расширился список оборудования вместе с появлением поддержки телематических сервисов.

У седана Hyundai Elantra была пересмотрена вся линейка комплектаций, минимальная стоимость модели выросла на 20 тыс. рублей (до 1 млн 609 тыс. руб.), а максимальная – на 309 тыс. рублей (до 2 млн 104 тыс. руб.).

В трех комплектациях из пяти на 20 тыс. руб. изменились цены седана Sonata, две начальные версии сохранили прежние ценники, а исполнение Way из гаммы исчезло. Сейчас модель стоит от 1 млн 964 тыс. руб. до 2 млн 634 тыс. руб.

Наконец, во всех комплектациях, кроме трех новых, кроссовер Santa Fe подорожал на 15 тыс. руб. (от 2 млн 829 тыс. руб. до 3 829 тыс. руб.). Цена вседорожника Palisade во всех исполнениях, кроме топовой, увеличилась на 10-10 тыс. руб. (3 млн 869 тыс. руб. до 4 млн 529 тыс. руб.).

Кроме того, самая доступная модель марки, седан Solaris, подорожала только в комплектации Elegance на 23 тыс. рублей, а с появлением новой спецсерии максимальный ценник модели увеличился на 55 тыс. рублей. Сейчас Solaris стоит от 1 млн 5 тыс. руб. до 1 млн 356 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что сразу 21 компания повысила цены на автомобили в первой половине февраля.

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