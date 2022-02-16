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Суд взыскал более 19 млрд рублей с компании «Рольф» и ее главы по иску Генпрокуратуры РФ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Химкинский городской суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал в пользу государства более 19 млрд руб. к основателю компании «Рольф» Сергею Петрову и АО «Рольф», сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Исковые требования удовлетворены в полном объеме», — объявили в суде.

Соответчиками по иску также выступают ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург». Сумму по иску взыщут солидарно со всех ответчиков. Адвокат Алексей Куприянов заявил, что сторона защиты обжалует решение.

Генпрокуратура обосновала свои требования по иску тем, что Петров занимался управлением компанией в период, когда он работал в Госдуме и не декларировал свои истинные доходы.

В 2019 году в отношении главы «Рольф» Сергея Петрова и ряда руководителей компании возбудили уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. В конце ноября сообщалось, что Генеральная прокуратура России намерена взыскать 12,85 млрд руб. с Петрова, арестованного заочно. В «Рольфе» заявили, что не согласны с заявлением Генпрокуратуры и планируют защищать свои интересы в суде.

«Рольф» существует с 1991 года, ее портфель включает два десятка автомарок, дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. С 2007 года компания развивает продажи автомобилей с пробегом.

Ранее стало известно, что группа компаний «Ключавто», дилерская сеть по продаже автомобилей в России, приобрела 100% акций автодилера АО «Рольф».

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