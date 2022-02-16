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В Киргизии сорвался запуск производства первого национального автомобиля

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kami.kg

Киргизский автопроизводитель Kami Motors не успел запустить производство электрических грузовиков в назначенные сроки. В компании не могут завершить процесс сертификации, что делает невозможным выпуск машин в продажу. В беседе с «Газетой.Ru» производитель объяснил задержку погодными условиями и карантином в Белоруссии, где проходит комплекс испытаний.

Изначально продажи товарных электрогрузовиков Kami Nimble планировалось наладить в ноябре 2021 года, однако запуск производства сдвинули на 2022-й. Сейчас выпущено лишь несколько экземпляров для сертификационных испытаний на получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

«Машина сейчас находится на аттестации на получение одобрения типа транспортного средства в Белоруссии. Когда завершится процесс, пока не могу сказать, там же каждая деталь испытывается», — рассказал представитель Kami Motors Рискельди Аскаров.

По его словам, процесс сертификации затянулся в том числе из-за пандемийных ограничений и наступления зимнего сезона, не позволяющего проводить тесты тормозной системы. Аскаров заявил, что производство товарных Kami Nimble точно стартует в 2022 году. В качестве крайнего срока для передачи 100 машин заказчикам на официальном сайте производителя указано 31 декабря 2022 года.

Каким должен получиться первый национальный киргизский автомобиль, и что думают эксперты и сложностях в его производстве — в материале «Газеты.Ru».

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