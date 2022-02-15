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Судью, разъезжавшего пьяным по Самаре, лишили особого статуса

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Ночной Патруль Самара/VK

Квалификационная коллегия судей Самарского областного суда (ККС) дала согласие на привлечение к административной ответственности экс-судьи Евгения Гладкова, который дважды был задержан за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщила Oboz.info сообщила пресс-секретарь Самарского областного суда Екатерина Стрюкова.

Евгений Гладков в конце декабря прошлого года отказался от проверки на алкотестере, несмотря на явные признаки опьянения. Через пару недель он снова сел за руль в нетрезвом виде и еще раз был остановлен экипажем ГИБДД.

Как сообщалось ранее, Гладков пытался избежать ответственности и намерено затягивал рассмотрение дела о снятии с него неприкосновенности. Он подал заявление в ККС Самарской области о добровольном сложении с себя статуса судьи в отставке. Если бы добровольное заявление Гладкова одобрили, то за все ранее совершенные правонарушения его бы привлечь не вышло, поскольку на момент их совершения еще действовала неприкосновенность.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказывал, что если до ближайшего заседания ККС (18 февраля) Генпрокуратура не внесет на рассмотрение коллегии представление о лишении Гладкова статуса судьи в отставке за совершение грубых дисциплинарных проступков, то с него могут снять этот статус по его личному заявлению без дискредитирующих оснований.

Если бы Генпрокуратура не внесла представления о лишении Гладкова статуса, коллегии пришлось бы рассматривать только заявление Гладкова о сложении статуса судьи. В связи с этим Хинштейн попросил руководство Генпрокуратуры максимально ускорить внесение материалов в отношении Гладкова. Коллегия судей рассмотрела представление о лишении Гладкова статуса судьи в отставке за совершение грубых дисциплинарных проступков 15 февраля.

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