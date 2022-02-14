Эксперты перечислили автомарки с самыми преданными водителями

Чаще всего на замену нынешнему автомобилю машину той же самой марки выбирают те, кто ездит на BMW. К такому выводу пришли аналитики «Авто.ру», которые изучили запросы пользователей, продававших свои автомобили в 2021 году. Исследование поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Почти каждый третий владелец Kia, BMW и Hyundai при покупке нового автомобиля рассматривает машину той же марки. Так, 36% владельцев Kia и BMW и 33% собственников Hyundai интересуются машинами тех же брендов. На вторичном рынке каждый второй владелец BMW (53%), Lada (51%) и Mercedes-Benz (50%) рассматривает подержанный автомобиль того же бренда, что и продает.

Обратная тенденция наблюдается у водителей Mitsubishi, Nissan, Peugeot и Porsche. Большинство продавцов машин этих марок в качестве нового автомобиля скорее выберут другой бренд. Присутствие в списке марки Porsche аналитики связывают с тем, что ее рекомендованные розничные цены в январе выросли на 5%, также машины этого производителя вошли в тройку самых подорожавших марок в начале года относительно декабря 2021-го (электрический Porsche Taycan стал лидером среди всех моделей — его цена выросла на 20%).

Также выяснилось, что почти 80% респондентов готовы купить машину того же бренда. Чуть больше трети из них выбрали бы у того же производителя модель побольше, а каждый пятый предпочел бы машину другой марки, чтобы получить новый опыт.

Эксперты отметили, что из-за роста цен россияне при смене автомобиля стали активнее рассматривать более доступные варианты. Например, среди подержанных машин стоимостью до 800 тыс. руб. Kia Rio и Hyundai Solaris рассматривают не только наравне с прямыми конкурентами, но и с машинами классом выше — Kia Ceed, Nissan Qashqai, Renault Duster и Skoda Octavia.

Ранее российские водители назвали марки автомобилей, в которые влюблены.