«АвтоВАЗ» откажется от модели Lada Granta

Нынешнее поколение семейства автомобилей Lada Granta станет последним. Об этом «Мотору» рассказал руководитель пресс-службы «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

По его словам, на замену Lada Granta придет совершенно новое семейство автомобилей B-класса с собственным названием, которое не имеет отношения к актуальной Granta.

Ранее на этой неделе инсайдеры рассказывали, что на «АвтоВАЗе» стартовали работы по производству новых Lada на модульной платформе CMF-B альянса Renault-Nissan, которая в перспективе станет единой для всех моделей.

Сообщалось, что в одном из корпусов в условиях повышенной секретности идет установка линии сварки кузова для новой модели B-класса. Готовые кузова отправляются на окраску в комплекс СКП Kalina, где обычно занимаются подготовкой машин семейства Granta, а затем их перевозят в Научно-технический центр (НТЦ) для финальной сборки тестовых автомобилей. Ожидается, что серийное производство новой модели стартует в 2023 году.

До 2025 года «АвтоВАЗ» планирует вывести на рынок пять новых автомобилей Lada, в числе которых Niva следующего поколения, об этом летом 2021-го рассказывал президент компании Николя Мор. Также, по его словам, к 2027-2028 году «АвтоВАЗ» планирует наладить серийное производство электромобилей в России.