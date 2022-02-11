Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Поздняков о Валиевой: печально, что масса половозрелых мужчин ополчилась... 14:44
Опубликованы первые кадры со съемок десятого сезона «Склифосовского» 14:43
Стали известны подробности закрытых переговоров Путина и Макрона 14:43
Захарова прокомментировала слова генсека НАТО об усилении войск на востоке Европы 14:42
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского 14:41
В Госдуме решили бороться с «инфоцыганами» 14:40
Медведев заявил, что медосвидетельствование мигрантов должно стать обязательным 14:32
«Последняя рок-звезда»: Апина вступилась за Моргенштерна 14:30
В Орловской области подозреваемый в убийстве девочки признался... 14:27
В Госдуме обсудят возможность конфискации животных, подвергшихся жестокому обращению 14:23

«АвтоВАЗ» откажется от модели Lada Granta

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Lada

Нынешнее поколение семейства автомобилей Lada Granta станет последним. Об этом «Мотору» рассказал руководитель пресс-службы «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

По его словам, на замену Lada Granta придет совершенно новое семейство автомобилей B-класса с собственным названием, которое не имеет отношения к актуальной Granta.

Ранее на этой неделе инсайдеры рассказывали, что на «АвтоВАЗе» стартовали работы по производству новых Lada на модульной платформе CMF-B альянса Renault-Nissan, которая в перспективе станет единой для всех моделей.

Сообщалось, что в одном из корпусов в условиях повышенной секретности идет установка линии сварки кузова для новой модели B-класса. Готовые кузова отправляются на окраску в комплекс СКП Kalina, где обычно занимаются подготовкой машин семейства Granta, а затем их перевозят в Научно-технический центр (НТЦ) для финальной сборки тестовых автомобилей. Ожидается, что серийное производство новой модели стартует в 2023 году.

До 2025 года «АвтоВАЗ» планирует вывести на рынок пять новых автомобилей Lada, в числе которых Niva следующего поколения, об этом летом 2021-го рассказывал президент компании Николя Мор. Также, по его словам, к 2027-2028 году «АвтоВАЗ» планирует наладить серийное производство электромобилей в России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть