Минэкономики рекомендовало ввести льготы для электромобилей в 19 регионах

Министерство экономики рекомендовало региональным властям принять в субъектах РФ меры, которые должны повысить привлекательность владения электромобилем, сообщает «Коммерсантъ».

В регионах предлагается ввести экологические зоны с запретом въезда машин низкого эко-класса, бесплатные парковки для электромобилей с зарядными станциями «медленного» типа (мощностью не более 22 кВт), а также налоговые преференции для владельцев машин на электротяге (льготы по уплате транспортного налога для владельцев «зелных» авто планируют закрепить до конца 2022 года).

Разработанный Минэкономики документ был направлен в 19 регионов России, включая Москву, Московскую, Сахалинскую области, Приморье, Татарстан и Севастополь.

«Мы разработали рекомендации для перечня пилотных регионов, где будет создана зарядная инфраструктура для электротранспортных средств до 2024 года. Документ будет дополнительно стимулировать рост парка электромобилей», — объяснил замглавы министерства Илья Торосов.

По состоянию на июнь 2021 года в России было зарегистрировано 12,3 тыс. легковых электромобилей, сообщает «Автостат». Большинство находятся в трех федеральных округах — Дальневосточном, Сибирском и Центральном. На них приходится 74,4% от всего электротранспорта страны.