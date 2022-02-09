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Эксперты назвали средние цены автомобилей в регионах РФ

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Михаил Киреев/РИА «Новости»

Регионами России с самыми низкими средними чеками на покупку автомобиля в январе стали Воронежская (470 тыс. руб.), Ростовская (597 тыс. руб.) и Тюменская (610 тыс. руб.) область. Об этом рассказали эксперты «СберАвто» в исследовании, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru». Также низкими показателями затрат на покупку машин отметились Челябинская область (622 тыс. руб.) и Красноярский край (687 тыс. руб.).

Наибольший средний чек обнаружили в Москве — 1,5 млн руб. За столицей по степени убывания идут Республика Татарстан и Кемеровская область (1,22 млн руб. и 1,21 млн руб. соответственно), Вологодская область (1,18 млн руб.) и Санкт-Петербург (1,11 млн руб.).

Отмечается, что 66% от всех сделок в январе 2022 года были оформлены в кредит. В числе лидеров по количеству кредитов на покупку авто – Краснодарский край, Тюменская и Московская области, а также Республика Башкортостан. Самой популярной маркой у пользователей сервиса в начале года стала Kia, следом расположились Lada и Hyundai с Nissan. Среди моделей бестселлерами были Hyundai Solaris и Kia Rio, за которыми следуют Lada Granta и Chery Tiggo 8 Pro.

Ранее автодилеры предупредили россиян о подорожании машин на 20% в 2022 году.

Также стало известно, что большинство россиян, рассматривающих покупку подержанных авто в ближайший год, чаще обращают внимание на машины марки Toyota.

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