Kia Rio впервые за год обогнала модели Lada по продажам в России

В январе 2022 года Kia Rio возглавила рейтинг продаж новых легковых автомобилей на российском рынке, согласно свежему отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Последний раз модель корейской марки лидировала в рейтинге в по итогам января прошлого года.

Всего в январе этого года было реализовано 6,2 тыс. единиц Kia Rio, что на 1,56 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте расположилась отечественная Lada Vesta (5,95 тыс. ед.; -394 ед.), которая непрерывно возглавляла топы продаж с августа 2021-го и стала самым продаваемым автомобилем прошлого года в России.

В августе прошлого года модель Lada Granta лишилась первой строчки и с тех пор на нее не поднималась. По итогам прошедшего месяца самая доступная модель «АвтоВАЗа» заняла третье место (5,53 тыс. ед.; -2,2 тыс. ед.).

Первую пятерку рейтинга самых продаваемых авто замкнули две модели Hyundai — Solaris и Creta. В январе продажи 4,9 тыс. корейских седанов (рост на 1,4 тыс. относительно января 2021-го) и 4,15 тыс. кроссоверов (-1,55 тыс. ед.).

Кроссовер Renault Duster (3,02 тыс. ед.; +133 ед.) стал шестым, следом расположились Toyota RAV4 (2,76 тыс. ед.; +441 ед.) и Lada Niva (2,55 тыс. ед.; -254 ед.). Первую десятку дополнили Lada Largus (2,24 тыс. ед.; -142 ед.) и Volkswagen Polo (2,16 тыс. ед.; -1,1 тыс. ед.).

Всего в январе 2022 года в РФ продажи новых легковых авто сократились на 3,7%, или на 3,55 тыс. штук по сравнению с январем 2021 года и составили 91,66 тыс. авто.

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