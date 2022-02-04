Российские автоконцерны могут свернуть сборку в Казахстане

Российские автоконцерны могут остановить деятельность в Казахстане, поскольку местные власти отменяют защиту местных производств от импорта. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявления представителей участников отрасли.

Автопроизводителей беспокоит намерение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пересмотреть ставки утилизационного сбора на автомобили, говорится в заметке. Ожидается, что пересмотр ставок утильсбора должен пройти в феврале. Отмена утильсбора уравняет цены местных автопроизводителей и импорта. При этом затраты на доставку и сборку машинокомплектов будут по-прежнему включены в себестоимость автомобилей, что скажется на конкурентоспособности.

«Токаев также поручал прекратить полномочия прежнего сборщика утильсбора – ТОО «Оператор РОП» (этому предшествовала петиция, поданная казахстанцами в конце 2021 г. с требованием полностью отменить утильсбор на автомобили из-за роста цен). По данным местных СМИ, ТОО связано с младшей дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алией. После подавления январских погромов в стране последовательно проводится кампания по вытеснению близких и родственников Назарбаева из властных структур и крупного бизнеса», — сообщают «Ведомости».

Как уточняет агентство «Автостат», российские автомобили марок Lada и УАЗ выпускаются на заводе «Сарыаркаавтопром» в Костанае, коммерческая техника «Группы ГАЗ» и «Уралы» сходит с конвейера завода «Семаз» в Семипалатинске, а у «КамАЗа» есть собственный сборочный завод в Акмолинской области.