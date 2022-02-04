Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Москве молодой человек набросился на мать и выколол ей глаза 11:06
СБР направил запрос в МОК и оргкомитет Игр из-за жалобы биатлонистки Васнецовой... 11:06
Росреестр назвал регионы-лидеры гаражной амнистии 11:03
Вирусолог Нетесов рассказал о тенденции развития более тяжелого COVID-19... 11:03
В США заявили, что Россия «уже нашла трупы» для съемок постановочной... 11:02
Российские автоконцерны могут свернуть сборку в Казахстане 11:01
В Польшу прибыла передовая группа по размещению дополнительных войск США 10:59
Глава ЕK Урсула фон дер Ляйен: Европа для Венгрии важнее, чем Россия 10:57
Кацалапов рассказал, кто выступит за Россию в короткой программе девушек... 10:50
Корабли Северного флота провели учение в Атлантическом океане 10:47

В ГИБДД рассказали о работе системы «Паутина»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

В регионах России продолжают внедрение системы мониторинга дорожного движения и поиска угнанных автомобилей «Паутина». Ростовская область стала 42-м регионом, где начали использовать новое программное обеспечение, рассказали в местной Госавтоинспекции и привели пример удачной работы системы.

«Паутина» позволяет повышать раскрываемость угонов и ускоряет поиск водителей, скрывшихся с места ДТП, объяснили в ГИБДД. Программа получает данные со всех камер наружного наблюдения, в том числе не входящих в систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений.

Благодаря этой системе в Ростове-на-Дону удалось установить личность водителя, сбившего велосипедиста. После ДТП, которое произошло 30 января, водитель скрылся, однако уже 1 февраля его нашли и задержали.

Полицейские также выяснили, что автомобиль нарушителя не был зарегистрирован с июня 2021 года, а водитель минимум 15 раз превышал скоростной режим, что зафиксировали камеры фото-видеофиксации. На автомобилиста завели дело об административном правонарушении по статье 12.27 КоАП РФ (скрылся с места ДТП), также у него изъяли регистрационные знаки.

В конце января этого года сообщалось, что «Паутина» должна заработать по всей России осенью 2022 года. Изначально система должна была охватить всю страну в прошлом году, но внедрить ее успели только в 42 из 85 субъектов.

Ранее ГИБДД рассказала о штрафах с новых систем фотовидеофиксации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть