В ГИБДД рассказали о работе системы «Паутина»

В регионах России продолжают внедрение системы мониторинга дорожного движения и поиска угнанных автомобилей «Паутина». Ростовская область стала 42-м регионом, где начали использовать новое программное обеспечение, рассказали в местной Госавтоинспекции и привели пример удачной работы системы.

«Паутина» позволяет повышать раскрываемость угонов и ускоряет поиск водителей, скрывшихся с места ДТП, объяснили в ГИБДД. Программа получает данные со всех камер наружного наблюдения, в том числе не входящих в систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений.

Благодаря этой системе в Ростове-на-Дону удалось установить личность водителя, сбившего велосипедиста. После ДТП, которое произошло 30 января, водитель скрылся, однако уже 1 февраля его нашли и задержали.

Полицейские также выяснили, что автомобиль нарушителя не был зарегистрирован с июня 2021 года, а водитель минимум 15 раз превышал скоростной режим, что зафиксировали камеры фото-видеофиксации. На автомобилиста завели дело об административном правонарушении по статье 12.27 КоАП РФ (скрылся с места ДТП), также у него изъяли регистрационные знаки.

В конце января этого года сообщалось, что «Паутина» должна заработать по всей России осенью 2022 года. Изначально система должна была охватить всю страну в прошлом году, но внедрить ее успели только в 42 из 85 субъектов.

Ранее ГИБДД рассказала о штрафах с новых систем фотовидеофиксации.