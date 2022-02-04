В России предложили новое основание для лишения прав автомобилистов-новичков

Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил лишать прав начинающих водителей после трех и более ДТП. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова, передает РИА «Новости».

«Если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его «права» подлежат аннулированию с правом повторного экзамена в органах ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения автомобилем», — говорится в письме.

По мнению Петрова, молодые и неопытные водители представляют особую опасность на дорогах, так как начинают «гонять» на дорогах и попадают в аварии.

Общественник добавил, что его предложение сможет оказаться дополнительным стимулом для новичков на дороге к спокойной и ответственной езде.

Ранее в Госдуме предложили ввести ученические права, которые следует выдавать выпускникам автошкол, взяв за основу опыт других стран.