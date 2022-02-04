Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Женская сборная России по хоккею обыграла Швейцарию в матче группового этапа ОИ 09:32
Путин прибыл в Пекин 09:30
РБК: продажи экспресс-тестов на COVID-19 в России выросли на 500% 09:22
Украина нашла альтернативу российскому газу 09:20
Фигурист Кацалапов о столкновении с американцами на разминке: у меня... 09:18
Иммунолог предупредил о необычном эффекте вакцинации от COVID-19 09:12
Вирусолог Нетесов: «омикрон» может поднять заболеваемость в России... 09:03
Загитова заявила, что Россия будет первой в командных соревнованиях на Олимпиаде 08:58
США и Словакия подписали договор о военном сотрудничестве 08:57
Дипломат высмеял данные Госдепа США о российском фейковом видео 08:56

В России предложили новое основание для лишения прав автомобилистов-новичков

Зампред ОП Ленобласти Петров предложил лишать прав неопытных водителей после трех ДТП

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил лишать прав начинающих водителей после трех и более ДТП. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова, передает РИА «Новости».

«Если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его «права» подлежат аннулированию с правом повторного экзамена в органах ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения автомобилем», — говорится в письме.

По мнению Петрова, молодые и неопытные водители представляют особую опасность на дорогах, так как начинают «гонять» на дорогах и попадают в аварии.

Общественник добавил, что его предложение сможет оказаться дополнительным стимулом для новичков на дороге к спокойной и ответственной езде.

Ранее в Госдуме предложили ввести ученические права, которые следует выдавать выпускникам автошкол, взяв за основу опыт других стран.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть