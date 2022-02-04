Юрист напомнил россиянам о штрафе за грязное авто

Штраф за грязный автомобиль в обновленном КоАП, который, вероятнее всего, вступит в силу в марте 2022 года, не предусмотрен. При этом есть нюансы, из-за которых водитель может получить штрафные санкции. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор плюс» Юрий Захаров.

По его словам, если из-за скопившейся грязи не удается прочитать или распознать номерные знаки, то водитель может быть оштрафован на пять тыс. рублей или лишиться права управления автомобилем на срок до двух месяцев.

«Если автомобиль будет чистым, а номерные знаки стали нечитаемыми, то наступление ответственности, вплоть до лишения права управления транспортным средством более чем реально», — объяснил Захаров.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Певцов выступил с инициативой введения ученических прав, которые следует выдавать выпускникам автошкол, взяв за основу опыт других стран.