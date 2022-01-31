В Нью-Йорке обнаружили мертвой «Мисс США — 2019»

Как сообщает издание New York Post, мисс США 2019 года Челси Крист была обнаружена мертвой около небоскреба в Нью-Йорке.

Тело 30-летней модели нашли утром в воскресенье, 30 января, у 60-этажного небоскреба. Здесь находились апартаменты знаменитости.

Челси Крист видели последний раз на 29-м этаже. Позже была найдена записка, что победительница конкурса красоты хочет оставить все имущество своей матери.

Издание приводит заявление семьи модели: «Мы опустошены и глубоко опечалены, сообщая вам о кончине нашей любимой Челси. Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру ее красотой и силой».

Перед смертью Крист опубликовала в своем аккаунте Instagram пост со словами: «Пусть этот день принесет вам покой».

Ранее сообщалось, что украинская модель выпала из окна в Турции после ссоры с бойфрендом.