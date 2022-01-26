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Сбер профинансирует автокомпанию Chery почти на 1 млрд рублей

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Сбер профинансирует автоконцерн Chery на сумму 980 млн руб., сделку заключили с российским дистрибьютором китайской автокомпании. Об этом сообщила пресс-служба Chery.

Chery собирается направить средства на расширение инфраструктуры бизнеса — для поддержки дилерской сети в России, создания условий для ее развития и расширения штата сотрудников. Отмечается, что это первая сделка Сбера с представителем иностранной автомобилестроительной компании.

В России компания Chery представлена двумя марками — как одноименной, так премиальной Exeed. В 2021 году продажи автомобилей китайской компании выросли в 3,5 раза по сравнению с 2020-м и составили 37,1 тыс. ед.

Chery предлагает на российском рынке четыре модели. Самая доступная, Tiggo 4, стоит от 1,14 млн руб. В модельный ряд Exeed входят кроссоверы TXL и VX (от 2,51 млн и 3,07 млн руб. соответственно).

Ранее одну из моделей Chery включили в список самых доступных кроссоверов с «автоматом» в 2022 году. Недавно «Газета.Ru» провела тест-драйв кроссовера Chery Tiggo 8 Pro.

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