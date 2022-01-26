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В России возобновят продажи Opel Astra после семилетнего перерыва

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Opel

В 2022 году концерн Stellantis вернет на российский авторынок хетчбэк Opel Astra, сообщают «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексея Володина. Ожидается, что автомобили появятся у дилеров к концу года.

В Германии, где модель последнего поколения выпускается с конца 2021 года, Opel Astra стоит от €22,5 тыс. Российская цена пока не объявлена, однако ожидается, что новинка будет стоить от 2,5-2,7 млн руб. Автомобиль предложат с бензиновым турбодвигателем. Opel Astra последнего поколения конструктивно схожа с моделью Peugeot 308, которая на рынке РФ не представлена.

Третье и четвертое поколение модели Astra выпускалось в России на заводах GM в Санкт-Петербурге и «Автотор» в Калининграде. В марте 2015-го GM решил прекратить производство и продажи массовых моделей Chevrolet и Opel на российском рынке. Возвращение марки Opel в РФ состоялось в конце 2019 года. Сейчас возможность локальной сборки Astra в России не рассматривается, поскольку в компании сосредоточены на развитии в сегменте LCV.

Кроме возвращения Astra в этом году в России планируется обновление кроссовера Opel Crossland, появление новых Citroen C4 и С5, а также расширение модификаций легких коммерческих автомобилей.

Ранее эксперты назвали самые популярные автомобили в Европе по итогам 2021 года.

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