Кондуктор прокатился на крыше троллейбуса в Казани

Водителя троллейбуса, который прокатил кондуктора на крыше, ждет административная ответственность и дисциплинарные взыскания. Об этом рассказали в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», пишет «Бизнес Online».

Видеоролик с нарушением ПДД ранее появился в Сети. На кадрах видно, как троллейбус с человеком крыше проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Выяснилось, что на крыше троллейбуса находился кондуктор. По просьбе водителя он собирался отсоединить токоприемник, чтобы развернуться на автономном ходу. После служебной проверки на предприятии кондуктора решили уволить за неоднократное нарушение должностных инструкций и правил технической безопасности. Что касается водителя, то за нарушение ПДД, должностных инструкций и правил технической безопасности его лишили всех премий.

В отношении водителя было составлено два административных материала: по ч. 3 ст. 12.12 КоАП (повторное нарушение по ч. 1 ст. 12.12 КоАП «Проезд на запрещающий сигнал светофора»), ч. 1 ст. 12.23 КоАП («Нарушение правил перевозки пассажира»). В отношении кондуктора — по ч.1 ст. 12.29 КоАП («Нарушение ПДД пассажиром»).