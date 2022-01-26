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Россиянам пообещали связь LTE на всех федеральных трассах страны

Вице-премьер Чернышенко заявил, что федеральные трассы будут обеспечены связью LTE в 2031

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Depositphotos

В России к 2031 году все федеральные трассы будут обеспечены устойчивой мобильной связью стандарта LTE. Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

При продлении разрешения на частоты LTE, уточнил Чернышенко, было решено покрыть связью федеральные дороги и населенные пункты, в которых проживает от 1 тысячи человек. Проект осуществляется за счет операторов связи. Об этом стало известно в ходе совещания у премьера.

Чтобы осуществить этот план придется дополнительно построить порядка 3,5 тысяч базовых станций LTE, а старых 5 тысяч — модернизировать.

Ранее крупнейшие российские операторы сотовой связи назвали прототипы российских базовых станций стандарта LTE непригодными для использования после испытаний.

Компании обратились в министерство из-за того, что с 2023 года необходимо будет в обязательном порядке устанавливать при строительстве сетей только отечественное оборудование. При этом оно должно быть включено в реестр Минпромторга. Если это условие не будет исполнено, то операторы не смогут использовать частоты LTE.

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