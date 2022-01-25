«АвтоВАЗ» готовит обновление для классической Lada Niva

Инсайдеры раскрыли список улучшений, которые «АвтоВАЗ» готовит для самого популярного внедорожника в России. Как сообщает Avtograd news, с конвейера сошли уже три образца Lada Niva Legend в трехдверном кузове.

Согласно этим данным, у обновленной Lada Niva появятся электрический корректор фар вместо гидравлического и модернизированный микрофон системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Также автомобиль будет отличаться фетровыми подкрылками на всех колесных арках, цельноформованным ворсовым ковром на полу и пластиковыми накладками в проемах дверей.

Отмечается, что серийная сборка обновленных внедорожников должна начаться в течение 2-3 месяцев. В предыдущий раз Niva обновлялась в начале 2020 года, тогда «АвтоВАЗ» модернизировал салон классической модели. Сейчас трехдверная Niva Legend стоит от 694 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что по итогам 2021 года средняя цена Lada Vesta перевалила за психологическую отметку в миллион рублей. Автомобиль впервые стал стоить дороже ближайшего конкурента – Hyundai Solaris.