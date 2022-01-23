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Эксперт рассказал, как действовать при ДТП на парковке

Эксперт Шкуматов: отъезд с места ДТП на парковке грозит лишением прав

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ГИБДД

Глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов рассказал агентству «Прайм», как нужно действовать водителю, который задел своим авто чужую машину на парковке.

Эксперт отметил, что «не нужно никуда уезжать» в спешке.

«Согласно правилам дорожного движения, необходимо освободить проезжую часть, чтобы не мешать движению автотранспорта, ведь в припаркованном автомобиле, который вы, предположим, зацепили, никого нет», — сказал Шкуматов.

Далее нужно вызвать на место ДТП сотрудников ГИБДД, объяснив, что «второго участника ДТП на месте нет». В этом случае, подчеркнул Шкуматов, у инспектора ГИБДД есть возможность оперативно разыскать контакты пострадавшего водителя и связаться с ним. Кроме того, в настоящее время по камерам видеонаблюдения можно отследить любой автомобиль.

В случае, когда владелец пострадавшего автомобиля находится в отъезде и не может прибыть к месту происшествия для стандартной процедуры оформления ДТП, то инспектор выписывает справку о ДТП и постановление об административном правонарушении в адрес водителя, который задел автомобиль. Шкуматов напомнил, что второй комплект документов будет храниться в Госавтоинспекции, пока водитель пострадавшего авто не сможет их лично забрать и предоставить в страховую компанию.

Отъезд с места ДТП, даже с учетом оставленной записки типа «Я вас задел, звоните, готов возместить», может грозить виновнику лишением прав на 1-1,5 года, так как водитель пострадавшей машины может обратиться сразу в ГИБДД, даже если сумма причиненного ущерба — 100 рублей.

Ранее автоэксперт рассказал алгоритм действий при попадании камня в лобовое стекло.

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