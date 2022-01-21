Механик разбил лимитированную Ferrari Ezno cтоимостью $3 млн

Механик в Нидерландах разбил редкую Ferrari Enzo, которая стоит около $3 млн, сообщает Fox News. Во время тест-драйва спорткара мужчина не справился с управлением и влетел в дерево.

Как рассказали очевидцы, машина ехала по ровной двухполосной дороге, когда резко ускорилась и ушла в занос. Водитель не смог стабилизировать автомобиль и вылетел с трассы в деревья, стоявшие вдоль обочины. Позже выяснилось, что Ferrari принадлежит человеку, сдавшему спорткар на техническое обслуживание.

«Местный дилер Ferrari находится примерно в двух километрах от места ДТП», — рассказали жители.

В салоне подтвердили, что машина принадлежит частному владельцу, а за рулем сидел механик, проводивший тест-драйв после замены комплектующих.

«Автомобиль принадлежит нашему клиенту. На момент аварии на улице было влажно и холодно», — говорится в заявлении.

Сообщается, что Ferrari Enzo — лимитированная модель, всего было выпущено 399 моделей.

Ранее вратарь футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» разбил спорткар стоимостью €200 тыс.