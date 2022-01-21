Россияне рассказали, что их раздражает в других водителях на дорогах

Более половины россиян (55%) нервничают из-за других участников движения каждый раз, когда им приходится садиться за руль, а каждый пятый (20%) водитель испытывает раздражение по этому поводу примерно раз в неделю. Однако почти столько же человек (17%) признались, что уже и не помнят, когда в последний раз злились за рулем. Об этом говорится в исследовании сервиса «СберАвто» и медиахолдинга Rambler&Co, итоги опроса поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Больше всего российским водителям не нравится, когда другие участники движения не пользуются поворотниками (так ответили 13% опрошенных). Среди самых неприятных действия также оказались «подрезания» (11%), неправильная парковка, закрывающая проезд или обзор (10%), использование обочины для объезда затора (9%). Меньше всего опрошенных раздражают просьбы уступить дорогу с помощью «моргания» передними фарами (3%), а также попытки вклиниться за спецтранспортом, когда другие водители уступают ему дорогу (3%).

В пешеходах водителей раздражает использование телефона при пересечении проезжей части (23%), переход дороги в неположенном месте (19%), игнорирование сигналов светофора (13%) и непредсказуемые действия (12%). По 11% набрали те, кто не спешивается с велосипеда или самоката при переходе дороги и те, кто слишком медленно пересекает проезжую часть.

Большинство водителей называют причиной появления раздражающих ситуаций на дорогах с плохим воспитанием участников дорожного движения, 23% – с ощущением безнаказанности и отсутствием страха перед штрафами. 17% видят проблему в недостаточном опыте вождения, по 13% отметили плохое состояние дорожного покрытия, по которому сложно двигаться по правилам, и неудовлетворительную подготовку в автошколах.

В качестве извинений от виновника конфликта многие автомобилисты могут принять мигание «аварийкой» (36%), 25% будет достаточно примирительного жеста, а 19% считают, что лучший вариант – как можно быстрее освободить дорогу. Полноценных извинений словами ожидают 5% респондентов. Остальные уверены, что для разрешения ситуации не нужно предпринимать никаких действий.

«Для того чтобы справиться со стрессом на дорогах, россияне предпочитают не сдерживаться в крепких выражениях – так усмиряют свой гнев 37% респондентов. 11% водителей успокаиваются, поняв, что действия на дороге – проблемы других участников движения и их лично не касаются. Тем не менее, почти половина опрошенных (48%) раздражаются не настолько сильно, чтобы предпринимать какие-либо специальные меры», — добавили авторы исследования, в котором приняли участие более 10 тыс. человек из крупных городов России.