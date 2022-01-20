Мостовая балка расплющила кабину грузовика в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» большая бетонная мостовая балка расплющила кабину грузовика марки MAN, рассказали в пресс-службе ГИБДД Ростовской области и опубликовали снимки с места ДТП.

По предварительным данным, балка съехала на кабину грузовика, когда водитель остановился на светофоре. Судя по снимкам, транспортное средство восстановлению не подлежит.

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За рулем MAN находился 44-летний мужчина. В результате происшествия водитель остался жив и не получил травм, рассказали в Госавтоинспекции. Вероятно, ему удалось покинуть кабину до того, как на нее свалился многотонный груз.

Ранее стало известно, что в этот же день неуправляемый маршрутный автобус с 18 пассажирами протаранил пять машин в Омске, видео с ДТП появилось в Сети.

Также сообщалось, что в Калифорнии были предъявлены два обвинения владельцу Tesla Model S за ДТП, в котором по вине «автопилота» погибли два человека.