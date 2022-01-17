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В Москве на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком

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В Москве машина сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе, сообщает столичная прокуратура в Telegram.

ДТП произошло на Университетском проспекте. По данным ведомства, водитель автомобиля Subaru совершил наезд на женщину и ее 11-летнюю дочь, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника, девочку осматривают врачи скорой медицинской помощи.

По информации «Москва 24», водитель автомобиля рассказал, что не знал о пешеходном переходе.

В Госавтоинспекции Москвы призвали водителей при движении в условиях недостаточной видимости быть внимательными вблизи школ, жилых кварталов, во дворах и снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее в Санкт-Петербурге автомобиль сбил идущих по пешеходному переходу людей на Невском проспекте. В результате погиб один человек, еще один пострадал.

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