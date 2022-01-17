Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Звезда сериала «Клон» Франсуаза Фортон умерла от рака 10:53
Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева 10:52
В Колпино задержали мигранта, пытавшегося изнасиловать 12-летнюю девочку 10:51
Разработанную в МГУ вакцину против COVID-19 протестируют в институте Минобороны 10:51
Роналду показал, как расслабляется в бассейне 10:49
Порошенко попытались задержать правоохранители после приземления в Киеве 10:41
В РПЦ предупредили о мошенничестве от имени митрополита Илариона 10:38
В Москве на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком 10:37
Тарасова прокомментировала падение Валиевой в произвольной программе на ЧЕ 10:28
Премьера Великобритании Джонсона допросили после вечеринок в ходе локдауна 10:26

В России военных обязали клеить фотографии близких на спидометр

Прослушать новость
Остановить прослушивание

С 15 января военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) с личными автомобилями обязали расклеить по салону машины фотографии близких и памятки. Об этом пишет Baza.

Так, на спидометре на отметке 60 км/ч военным ЦВО нужно приклеить небольшую фотографию родственника — матери, жены или ребенка, — а на приборной панели разместить надпись «Помни, они ждут тебя дома». Согласно документу от руководства округа, также на ремнях безопасности следует разместить оранжевую тканевую повязку.

Все эти меры служат профилактикой ДТП и, по мнению руководства ЦВО, должны помочь снизить количество аварий на дорогах. В Центральный военный округ входят воинские части и объединения в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах.

Ранее ГИБДД Москвы отчиталась о задержании пьяных водителей после новогодних праздников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть