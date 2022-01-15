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Кабмин не поддержал налог на «роскошные» автомобили

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Российское правительство не поддержало так называемый налог на роскошь на автомобили дороже 4 млн рублей. Советующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

В настоящее время роскошными в России считаются автомобили стоимостью от 3 млн рублей. Сейчас владельцы машин стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей обязаны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Владельцы машин дороже 5 млн рублей должны платить налог в двойном размере, дороже 10 млн рублей — в тройном.

Накануне в ЛДПР призвали пересмотреть налог на роскошь для дорогих автомобилей. Инициатива, в частности, мотивирована ростом цен, который может привести к тому, что авто могут перейти уже в другую ценовую группу

Законопроектом предлагалось применять повышающий коэффициент 1,1 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 4 до 7 млн рублей (сейчас от 3 до 5 млн рублей), коэффициент 2 — при средней стоимости легковых автомобилей от 7 до 15 млн рублей (сейчас от 5 до 10 млн рублей), коэффициент 3 — при средней стоимости легковых автомобилей от 15 до 22 млн рублей (сейчас от 10 до 15 млн рублей), а также в отношении легковых автомобилей средней стоимостью 22 млн рублей (сейчас от 15 млн рублей).

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