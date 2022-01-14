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Росгвардия стала автомобильной опцией

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В России запустили платный сервис, который позволяет водителю вызвать наряд Росгвардии к месту своего расположения по нажатию одной кнопки. Об этом сообщил оператор государственной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Если ваш автомобиль оборудован устройством, подключенным к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», вы можете приобрести подписку на сервис и за 700 рублей в месяц иметь опцию вызова наряда Росгвардии при нажатии кнопки вызова экстренных служб. Никакого дополнительного оборудования не требуется», — сообщили в пресс-службе оператора.

В состав услуги входит техническое обеспечение автоматической передачи тревожного сигнала от штатной кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» в систему охраны Росгвардии, стоимость подписки на сервис составит 250 рублей в месяц. Сервис получил название «Эра.рус», его запустили совместно с компаний «Бизнес Мониторинг».

Отдельно потребуется заключить договор на силовое реагирование с Росгвардией. Его стоимость зависит от субъекта РФ и в среднем составляет 400 рублей в месяц. Группа быстрого реагирование приедет в случае возникновения экстремальной ситуации, не связанной с ДТП.

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