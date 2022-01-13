«АвтоВАЗ» отказался от модернизации двух своих моделей

«АвтоВАЗ» не собирается готовить серьезные обновления хетчбэка Lada XRay и универсалов с фургонами семейства Lada Largus. Модели будут выпускаться еще несколько лет и закончат конвейерную жизнь в нынешнем виде, сообщает «Авторевю».

С 2018 года, когда было реализовано почти 35 тыс. ед. XRay, продажи модели пошли вниз. В 2021-м они составили 22,1 тыс. ед. Изменить ситуацию не помогли ни появление Cross-версии, ни вариатора.

Рестайлинговая версия Lada Largus появилась в продаже год назад, тогда универсалами и фургонам изменили дизайн передней части и обновили салон. Сообщается, что «АвтоВАЗ» отказался от идеи оснащать Largus автоматической трансмиссией: исследования показали, что спрос на такие машины будет очень низким — затраты на разработку и освоение производства не оправдаются.

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Не исключено, что XRay и Largus еще ждут мелкие улучшения. В будущем обе модели заменят новыми на модульной платформе CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Тем не менее, в конце 2022 года в отечественной компании рассмотрят запуск новой битопливной модификации Largus.

Главной новинкой «АвтоВАЗа» в этом году станет обновленная Lada Vesta, на этой неделе был представлен ее первый тизер.