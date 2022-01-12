«АвтоВАЗ» назвал самые популярные модели Lada в 2021 году

В 2021 году в России было реализовано 350,7 тыс. автомобилей Lada, что на 2,1% больше, чем в 2020 году. Самыми продаваемыми моделями стали Vesta и Granta, рассказали в пресс-службе компании. По оценкам «АвтоВАЗа», бренд Lada сохранил лидерство на российском рынке с рыночной долей около 21%.

Автомобилей семейства Vesta было продано 113,7 тыс. ед. Эта модель заняла первое место в топе продаж «АвтоВАЗа» впервые с 2018 года. На втором месте расположилась Granta, на объемы производства которой повлиял дефицит комплектующих во второй половине прошлого года (111,4 тыс. ед.).

В прошлом году в РФ реализовали 39,5 тыс. новых универсалов Lada Largus (больше 50 тыс. ед. с учетом коммерческих версий). На четвертом и пятом местах расположились классическая Niva Legend (25,8 тыс. ед.) и вышедшая на рынок в феврале того года Niva Travel (25,4 тыс. ед.). Продажи модели XRay в выросли на 14,6% и составили 22,1 тыс. ед.

На этой неделе сообщалось, что 2022 году «АвтоВАЗ» начнет серийное производство двух моделей Renault нового поколения и модернизирует несколько моделей Lada.

На «АвтоВАЗе» отметили, что ситуация с электронными компонентами начала постепенно выправляться в конце 2021 года. По оценкам компании, дефицит сохранится минимум до середины 2022 года. Ранее в Skoda спрогнозировали нормализацию ситуации с поставками полупроводников во второй половине этого года.