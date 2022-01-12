Водителям хотят разрешить не посещать ГИБДД при переводе авто на газ

В Совете Федерации предложили упростить процедуру перевода автомобильного транспорта на газомоторное топливо. Из нее хотят исключить стадию обращения в ГИБДД для получения разрешения на внесение изменений в конструкцию, передает ТАСС. Предложения подготовил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, письмо направлено министру энергетики Николаю Шульгинову.

«Аналогичное заключение предоставляет испытательная лаборатория, а информация о наложенных ограничениях регистрационных действий на транспортное средство находится в свободном доступе», — говорится в документе.

Также Кутепов предложил увеличить количество испытательных лабораторий, которые оформляют документацию при установке газобаллонного оборудования.

Препятствиями развития рынка газомоторного топлива называют ограниченное количество приемных дней у инспекторов для подготовки документов на переоборудование автомобилей и длительное их согласование перед началом работ. Подготовка документов для регистрации в ГИБДД в отдельных регионах может составлять до 180 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что переход на газобалонное оборудование может обойтись владельцу легкового автомобиля в 10–20 тыс. рублей.

Резкий рост стоимости автомобильного газа на АЗС привел к потере интереса автомобилистов к машинам. Программа по переводу машин на газ потерялась на фоне более дорогостоящей идеи правительства — производства электромобилей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».