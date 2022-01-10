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В России подорожали все модели Kia

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Kia

Все новые автомобили марки Kia подорожали в России на сумму от 20 тыс. до 200 тыс. рублей. Об этом узнали «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов автопроизводителя. Теперь самая популярная модель корейской марки стоит дороже 1 млн рублей.

Самая продаваемая на рынке РФ модель Kia, седан Rio, подорожала на 30 тыс. рублей. Ее минимальная рекомендуемая розничная цена составляет от 1 млн 15 тыс. руб.

Вторая по популярности модель марки, седан K5, обойдется минимум в 1,95 млн руб. (на 70 тыс. руб. дороже). Кроссоверы Kia Sportage и Seltos стоят от 2,1 млн руб. (+50 тыс. руб.) и 1,43 млн руб. (+40 тыс. руб.) соответственно.

Минимальное подорожание на 20 тыс. руб. зафиксировано у хэтчбека Picanto (от 955 тыс. руб.), максимальную прибавку в 200 тыс. руб. получил седан K900 (от 4,56 млн руб.).

В прошлый раз компания Kia переписала прайс-листы в декабре прошлого года, тогда 9 из 17 моделей марки подорожали от сумму от 10 тыс. до 60 тыс. руб.

С наступлением 2022 года сразу несколько компаний повысили цены на автомобили, в том числе «АвтоВАЗ».

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