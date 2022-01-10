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Вступил в силу закон об уголовной ответственности за превышение скорости

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Сегодня, 10 января, начал действовать закон, предусматривающий уголовную ответственность за превышение скорости более чем на 60 км/ч и неоднократный выезд на встречную полосу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, водителям, которые ранее были осуждены за нарушение скоростного режима или выезд на «встречку», за повторные нарушения грозят штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (либо в размере зарплаты за период от двух до трех лет) или лишение свободы на срок до трех лет с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Тех автомобилистов, которые подвергались административному наказанию и были лишены права управлять транспортным средством, могут оштрафовать на 200-300 тыс. рублей (либо в размере зарплаты за период от одного до двух лет) или посадить на срок до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее в Совете Федерации предложили следить за скоростью курьеров на велосипедах.

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