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Дорожники: из-за снега на крыше за проезд по платной трассе придется доплатить

«Автодор» призвал водителей очистить крыши машин от сугробов

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РИА «Новости»

Госкомпания «Автодор» (эксплуатирует платные трассы России) призывала автомобилистов не выезжать на скоростные магистрали на неочищенных от снега автомобилях. Помимо прочего, наличие сугроба на крыше машины может привести к неправильной тарификации при проезде по платным автомобильным дорогам, предупредили в ведомстве.

«На платных участках, если сугроб на автомобиле высокий, классификация транспортных средств может быть проведена некорректно, так как система определяет категорию транспортного средства по наивысшей точке», — сообщается в официальном Telegram-канале «Автодора».

В Госкомпании подчеркнули, что большой слой снега на крыше ухудшает аэродинамические показатели авто, увеличивает расход топлива, а также может стать причиной ДТП: при торможении шапка снега сползет на лобовое стекло, полностью перекрыв обзор водителя. Кроме того, на большой скорости снег и лед с крыши могут сорваться назад и повредить другие машины.

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