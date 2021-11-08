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В правительстве поддержали законопроект ЕР об отмене обязательного техосмотра

Правительство РФ поддержало законопроект «Единой России» об отмене обязательного прохождения техосмотра, сообщает ТАСС.

Согласно документу, автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц – для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной.

Законопроект подготовили Андрей Турчак, замруководителя фракции «Единой России» Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Ранее инициативу одобрила Госдума, а также правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

По официальным данным, на данный момент в РФ около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин — моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.

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