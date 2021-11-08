Полицейский остановил фуру с мертвым водителем

В Пермском крае майор полиции запрыгнул в движущуюся фуру, водитель которой скончался за рулем. Об инциденте рассказали в местном МВД.

В составе следственно-оперативной группы старший оперуполномоченный уголовного розыска прибыл на придорожную парковку после заявления о краже дизтоплива из грузовика. Осматривая место происшествия, полицейский увидел, как на горе припарковалась фура. Постояв немного, она медленно начала движение вниз.

Вскоре грузовик поравнялся с местом, где находились полицейские, а потом выехала на полосу встречного движения. Оперативник заметил, что на водительском месте никого нет.

«Понимая, что действовать нужно молниеносно, майор полиции на служебной машине обогнал фуру, на ходу запрыгнул на подножку автопоезда, открыл водительскую дверь и припарковал грузовик на правой стороне дороги», — рассказали в МВД.

Выяснилось, что 60-летний водитель большегруза скончался за рулем от сердечного приступа. Отмечается, что до службы в уголовном розыске остановивший фуру полицейский работал автоинспектором.