Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тюменский кот-долгожитель попал в Книгу рекордов России 04:20
В Гидрометцентре объяснили, почему в Москве на этой неделе не ляжет снег 04:13
В Кемерове инвалид без ног был вынужден ползти по снегу, толкая впереди... 04:10
Тренер ЦСКА Березуцкий недоволен Чаловым и ищет ему замену 04:07
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение антидопинговых правил 03:50
Глава Минэнерго не исключил финансирование газопровода «Союз Восток» Китаем 03:46
«Разговоры явно затянулись»: РФ попросила начать арбитраж с США по выдаче виз... 03:45
В Хэйхэ заплатят $15,6 тыс. за помощь в поиске источника вспышки... 03:33
Россияне описали типичного полицейского 03:31

Полицейский остановил фуру с мертвым водителем

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Пермском крае майор полиции запрыгнул в движущуюся фуру, водитель которой скончался за рулем. Об инциденте рассказали в местном МВД.

В составе следственно-оперативной группы старший оперуполномоченный уголовного розыска прибыл на придорожную парковку после заявления о краже дизтоплива из грузовика. Осматривая место происшествия, полицейский увидел, как на горе припарковалась фура. Постояв немного, она медленно начала движение вниз.

Вскоре грузовик поравнялся с местом, где находились полицейские, а потом выехала на полосу встречного движения. Оперативник заметил, что на водительском месте никого нет.

«Понимая, что действовать нужно молниеносно, майор полиции на служебной машине обогнал фуру, на ходу запрыгнул на подножку автопоезда, открыл водительскую дверь и припарковал грузовик на правой стороне дороги», — рассказали в МВД.

Выяснилось, что 60-летний водитель большегруза скончался за рулем от сердечного приступа. Отмечается, что до службы в уголовном розыске остановивший фуру полицейский работал автоинспектором.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть