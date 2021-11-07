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Японские автолюбители признали «Ниву» лучшим внедорожником в истории

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LADA Niva Documentary/Вконтакте

Японские автолюбители портала Traffic News признали LADA Niva лучшим внедорожником в истории.

В качестве главных достоинств машины называют удобство и универсальность «Нивы».

«Внедорожник Lada Niva выпускается в России почти без изменений уже более 40 лет, и его все еще можно купить. Я попробовал покататься на внедорожнике, который тайно завоевал популярность в Японии», — рассказал редактор портала под псевдонимом Ишигрон.

Он отметил, что за рулем «Нивы» ощущает себя в 70-х, и отдельно упомянул приспособленность машины к условиям бездорожья в сельской местности.

«В таком месте он в высшей степени уместен. На нем можно ездить на охоту, рыбалку, на работу, и он достаточно прост, чтобы вы могли починить его самостоятельно, даже если он сломан. Niva — это «базовая машина в дикой местности» с подходящими параметрами», — резюмировал Ишигрон.

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