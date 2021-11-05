Появились подробности о новой Audi A4

Audi A4 следующего поколения сохранит бензиновые моторы, несмотря на слухи об электрификации модели, передают «Автоновости дня».

В гамму двигателей шестого поколения A4 войдут более мощные, но меньшие по объему бензиновые и дизельные ДВС, дополненные турбонаддувом и стартер-генератором, а также полноценная гибридная установка, которую можно заряжать от сети. Запас хода A4 на электротяге должен составить около 100 километров.

Также сообщается, что автомобиль серьезно изменится внешне (главные отличиями станут увеличенная решетка радиатора, иные бамперы и еще более тонкие по форме фары), а салон лишится почти всех физических кнопок.

Дебют новой Audi A4 ожидается в 2023 году, а спустя год появится полностью электрическая версия с приставкой e-tron, которая будет построена на другой платформе и станет уменьшенной копией серийной A6 e-tron.

Audi A4 нынешнего поколения стоит в России от 3 млн рублей. Недавно Росстандарт сообщил об отзыве больше 30 тысяч опасных Audi A4 и A6.