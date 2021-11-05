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Число ДТП с участием электросамокатов резко увеличилось за год

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В России с начала нынешнего года произошло 416 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД.

«За 9 месяцев 2021 года в РФ зарегистрировано 416 дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности», — говорится в сообщении.

По данным министерства, это на 51,27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Также в ведомстве сообщили, что всего с начала этого года в авариях с электросамокатами погибли десять человек, еще 438 получили повреждения и травмы.

Ранее сообщалось, что на Красной площади и по Александровскому саду в Москве могут запретить ездить на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других подобных средствах передвижения.

До этого стало известно, что Минтранс и МВД предложили внести в ПДД изменения для электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности. Согласно законопроекту, министерства хотят ограничить скорость СИМ до 25 км в час, а их масса не должна будет превышать 35 кг.

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