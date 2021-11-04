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Водителям назвали грузы, за провоз которых грозит штраф

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Александр Спесивцев рассказал, за провоз каких предметов в салоне автомобиля могут оштрафовать. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

По словам специалиста, к запрещенным грузам относится большинство оружия, мясо и туши животных, полученных в результате незаконной охоты, а также за самовольно выкопанные в лесу и парковых зонах деревья и кустарники. В этом случае возможен штраф и другие санкции.

«Пневматический пистолет без разрешения на хранение, ношение и перевозку пневматического оружия можно возить, только если его дульная энергия не выше 7,5 Дж... Более мощные пистолеты считаются спортивным оружием, для его провоза нужен документ, подтверждающий занятие спортом, связанным со стрельбой», — уточнил юрист, добавив, что перевозимое орудие не должно быть заряжено.

В случае обнаружения запрещенного оружия в автомобиле оно может быть конфисковано.

Также могут оштрафовать за транспортируемый в авто немаркированный алкоголь в объеме более десяти литров. За это полагается штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией груза.

Ранее российским водителям рассказали, как продлить срок эксплуатации автомобильных шин.

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