Депутат назвал пять способов навести порядок на дорогах

Депутаты Госдумы Ярослав Нилов, комментируя идею снижения нештрафуемого порога скорости, в публикации в Telegram-канале призвал оставить автомобилистов в покое и перечислил ряд мер для улучшения порядка на дорогах.

Нилов заявил, что следует убрать камеры, намеренно установленные на дорожных участках-ловушках, поскольку они фиксируют не столько нарушения ПДД, сколько «штрафы и перспективные планы по выполнению «бюджетной задачи»». Он считает, что нужно добиться логики в вопросе соответствия дорожных знаков разметке, а также при необходимости установить на скоростных трассах пешеходные переходы по «кнопочному» запросу.

«Уберите чаще всего неоправданный и искусственно заниженный скоростной режим, нередко практикуемый на местах региональными администрациями исключительно для пополнения казны субъекта. Та же удавка «превышения средней скорости» — яркий пример», — написал депутат.

Также следует разделить встречные потоки эффективными современными отбойниками вместо нынешней, в большинстве случаев формальной линейной разметки, считает Нилов.

Ранее эксперт заявил, что ужесточать правила в отношении максимально допустимого превышения скорости ни в кое случае нельзя.