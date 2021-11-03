«АвтоВАЗ» разыграет автомобиль среди привитых от коронавируса

На «АвтоВАЗе» собираются разыграть автомобиль Lada Vesta среди вакцинированных работников завода, сообщает информационный портал Самарской области CityTraffic.

Розыгрыш Lada Vesta состоится, когда количество вакцинированных работников составит 80% от общего числа. Участниками розыгрыша станут все сотрудники «АвтоВАЗа» и дочерних зависимых обществ (за исключением менеджмента), расположенных на территории Тольятти. Им необходимо пройти один или оба этапа вакцинации. Сейчас Lada Vesta стоит от 796 тыс. руб.

Ранее, когда количество вакцинированных превысило 13 тыс. человек (35%), в компании разыграли 35 призов по 10 тыс. рублей. Когда прививку от COVID-19 поставили 60% (а это 22 тыс. человек), «АвтоВАЗ» раздал 25 призов с аналогичными суммами. На третьем этапе разыграют еще 20 призов.

В октябре СМИ сообщали, что президент «АвтоВАЗа» Николя Мор подписал приказ о продлении срока выплаты 1500 рублей сотрудникам, которые привились первым и вторым компонентами вакцины от COVID-19.