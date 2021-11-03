Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сестры Аверины рассказали, как они планировали принять участие в «Ледниковом периоде» 13:04
Власти смогут продать древесину «черных лесорубов» до окончания суда 13:01
Максимальную скорость в 30 км/ч установят на четырех улицах Москвы 13:00
В WhatsApp улучшат популярную у пользователей функцию 12:59
Врачи рассказали, кого прививка от COVID-19 защищает хуже всех 12:58
В Кремле рассматривают обращение «Новой Газеты» по «досье... 12:58
Оппозиция Грузии заблокировала работу парламента до освобождения Саакашвили 12:55
В Кремле заявили, что Россия на своей территории размещает войска там, где... 12:54
В Белоруссии допустили переход на российские самолеты 12:53
В Кремле прокомментировали новые обвинения по делу о госизмене против Ивана... 12:49

«АвтоВАЗ» разыграет автомобиль среди привитых от коронавируса

close
100%
LADA

На «АвтоВАЗе» собираются разыграть автомобиль Lada Vesta среди вакцинированных работников завода, сообщает информационный портал Самарской области CityTraffic.

Розыгрыш Lada Vesta состоится, когда количество вакцинированных работников составит 80% от общего числа. Участниками розыгрыша станут все сотрудники «АвтоВАЗа» и дочерних зависимых обществ (за исключением менеджмента), расположенных на территории Тольятти. Им необходимо пройти один или оба этапа вакцинации. Сейчас Lada Vesta стоит от 796 тыс. руб.

Ранее, когда количество вакцинированных превысило 13 тыс. человек (35%), в компании разыграли 35 призов по 10 тыс. рублей. Когда прививку от COVID-19 поставили 60% (а это 22 тыс. человек), «АвтоВАЗ» раздал 25 призов с аналогичными суммами. На третьем этапе разыграют еще 20 призов.

В октябре СМИ сообщали, что президент «АвтоВАЗа» Николя Мор подписал приказ о продлении срока выплаты 1500 рублей сотрудникам, которые привились первым и вторым компонентами вакцины от COVID-19.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть