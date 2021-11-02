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Top Gear выбрал пять лучших быстрых машин в 2021 году

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Hyundai

Редактор британского журнала Top Gear Джек Рик назвал пятерку самых лучших автомобилей с высокими динамическими показателями в 2021 году. Видеоролик с рассказом о машинах вышел на YouTube-канале издания.

Среди 26 различных моделей, которые участвовали в отборе, первое место досталось хот-хэтчу Hyundai i20 N. Главными качествами корейского хэтчбека назвали его компактные размеры, множество настроек системы выбора режимов движения, сцепление с трассой и ценовую доступность. i20 N оснащается четырехцилиндровым турбомотором объемом 1,6 л, который выдает 204 л.с. и 275 Нм, разгон до «сотни» занимает 6,7 секунды.

Второе место досталось модели, которая не производится уже больше 20 лет — спортивному хэтчбеку Peugeot 205 GTi. Над ним работала компания Tolman Engineering, занимающаяся реставрацией автомобилей. Третье место занял новый седан BMW M3 с большой и вытянутой решеткой радиатора, пятерку замкнули Porsche 911 GT3 и Ferrari SF90, первая серийная гибридная модель в истории итальянской марки.

Ранее экс-ведущий шоу Top Gear Джереми Кларксон рассказал, какой автомобиль считает лучшим в 2021 году.

В ноябре автопроизводители приготовили для россиян новые автомобили, обновки покажут Mercedes-Benz, Kia и Chery. Подробнее о машинах, которые уже скоро появятся у автодилеров — в материале «Газеты.Ru».

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