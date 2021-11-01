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Названа средняя скорость движения в Москве

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Pavel Golovkin/AP

Средняя скорость автомобилей днем в центре Москвы составляет 30 километров в час, сообщили в столичном департаменте транспорта.

«На общую скорость влияют погода, количество автомобилей, дорожные работы и аварии. Разбор аварии, занятые полосы — все это создает заторы на пустом месте, блокируя движение. В случае аварии пропускная способность улицы снижается на 30-70%», — написали в дептрансе

Машины, которые двигаются быстрее потока, тоже влияют на общую скорость автомобилей, поскольку быстрее доезжают до светофоров и скапливаются на перекрестке. Если бы все придерживались одинаковой скорости, то движение стало бы более равномерным в том числе и из-за особенностей работы светофоров, настроенных под определенный поток, отметили в ведомстве.

В дептрансе подсчитали, что для максимальной пропускной способности на дороге все машины должны двигаться со скоростью 50 километров в час.

Ранее ГИБДД перечислила главные ошибки водителей.

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