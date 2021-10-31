Россиянам назвали способ сэкономить на ОСАГО

Начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков рассказал, что экономия на ОСАГО возможна как и при выборе страховщика, так и за счет аккуратного вождения. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Попков подчеркнул, что из-за высокой конкуренции на рынке всегда существует возможность выбрать более выгодное предложение.

«Максимальная скидка, которую можно накопить таким способом, составляет 50 процентов», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что не следует забывать, что в случае, если за год автомобилист не попал в аварию, ему полагается пятипроцентная скидка. Снижение цены также доступно для водителей со стажем более трех лет.

Ранее Банк России выступил с предложением расширить границы тарифного коридора по ОСАГО. Инициатива позволит страховщикам еще больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость «автогражданки» для лихачей, уверяют в Центробанке.

Планируется пересмотреть коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (бонус-малус). Отмечается, что для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до 8%, для аккуратных и безаварийных — еще до 8%. Дороже страховка обойдется молодым, неопытных и лихачам. В ЦБ пообещали провести дополнительную калибровку региональных коэффициентов.