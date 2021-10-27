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Приставы потребовали оплатить дорожный штраф в ноль рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Россиянка получила сообщение о взыскании с нее задолженности в ноль рублей за неоплаченный штраф ГИБДД, при этом у женщины нет ни одного автомобиля уже более 10 лет. Изображение с уведомлением об оплате опубликовало сообщество «Синие Ведерки».

В уведомлении говорится о том, при несвоевременной оплате может быть начислен исполнительный сбор в размере 1000 рублей.

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Синие Ведёрки/Вконтакте

В базе данных Федеральной службы судебных приставов действительно находится исполнительное производство в отношении женщины 1979 года рождения из города Волгодонск Ростовской области, обнаружила «Газета.Ru». Акт по делу об административном правонарушении был составлен 7 мая этого года волгодонским отделением ГИБДД. Предметом исполнения указан штраф ГИБДД, при этом его сумма не уточняется. Занимается делом отдел судебных приставов поселка Большие Вяземы Одинцовского района.

Ранее стало известно, что у жительницы Москвы угнали кроссовер Toyota, через четыре месяца она нашла его на сайте по продаже автомобилей и вернула, но лишилась водительских прав.

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