«Ъ»: цены на новые автомобили вырастут до конца года

Стоимость новых автомобилей продолжает расти и увеличится еще до конца 2021 года в среднем на 3-5%, пишет «Коммерсант».

Согласно опросам автомобильных дилеров, стоимость машин с января по октябрь увеличилась на 2,5–15% и продолжает расти каждый месяц примерно на 1-2%. В октябре среднее повышение цен на автомобили автодилеры оценивают в 2%.

Так, цены на Volkswagen за текущий год выросли на 5–10%, локализованные модели Mitsubishi подорожали на 2,5–14%, стоимость Hyundai увеличилась в среднем на 10%, Kia — на 5–20%, Volvo — на 5–10%, моделей Ducato и Doblo от Fiat — на 8% и 16,5% соответственно.

Цена BMW выросла на 10–25%, Cadillac — на 3–8%, Chevrolet — на 4%. Между тем Mercedes-Benz прибавили в цене всего на 2,5%, не выросла за девять месяцев и цена Aston Martin и Ferrari, уточняет автодилер «Авилон».

Основными причинами роста цен эксперты называют дефицит автомобилей и комплектующих, инфляцию и обновление моделей.

По прогнозам экспертов, рост цен на авто продолжится до конца года. При этом они отмечают, что если режим выходных дней из-за коронавируса продлится дольше 7 ноября, это скажется на ситуации с дефицитом не лучшим образом: ограничения могут привести к еще большим задержкам поставок автомобилей.

Ранее сообщалось, что цены на автомобили в России побили пятилетний рекорд.