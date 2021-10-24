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Tesla подняла цены на флагманские модели своих автомобилей

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Американский производитель электромобилей Tesla подняла цены на флагманские, самые дорогие модели своих автомобилей — Model S и Model X, сообщается на сайте компании.

Model S подорожала на $5 000 и теперь стоит $94 990 — ранее цена составляла $89 990, а внедорожник Model X теперь продается за $104 990. Предполагается, что повышение цен на флагманские модели связано с тем, что спрос на электромобили продолжает превышать предложение.

Ранее стало известно, что поможет Маску стать первым триллионером.

Эксперты и аналитики считают, что триллионером Маск может стать лишь только благодаря компании SpaceX, а Tesla тут вообще не играет роли. Кроме того, SpaceX уже готовится стать самой дорогой не только в космической отрасли, но и даже во всем мире, считает Джонас.

На сегодняшний день состояние американского бизнесмена оценивается в $241,4 млрд и доля SpaceX в нем составляет около 17%.

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