Водитель перепутал педали и утопил Lamborghini в озере

В Австрии 31-летний водитель за рулем Lamborghini Huracan вылетел в озеро, перепутав педали тормоза и акселератора, пишет Carscoops со ссылкой на местную полицию.

Мужчина заехал на стоянку у озера Мондзе, что к западу от Зальцбурга, высадил 40-летнего пассажира и попытался развернуться. Суперкар резко ускорился и задним ходом вылетел в озеро. Машина начала быстро тонуть, но водитель сумел выбраться из салона и доплыть до берега, позже его отправили в больницу.

Итальянский суперкар оказался в 15 метрах от берега на глубине пять метров. В эвакуации Lamborghini, которая длилась три часа, был задействован 31 человек, в том числе пять водолазов, также потребовались кран с эвакуатором.

В Twitter полицейские написали, что этой аварией водитель Lamborghini «подал заявку на преемника Дэниэла Крэйга в качестве нового Джеймса Бонда», вспомнив автомобиль-амфибию Lotus Esprit из фильма «Шпион, который меня любил».