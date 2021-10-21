Эксперт рассказал, какие машины чаще всего останавливают сотрудники ГИБДД

Инспекторы ДПС прежде всего обращают внимание на внешний вид автомобиля, по этой причине чаще останавливают грязные машины с плохо читаемыми номерами. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

По его словам, также высокий шанс быть остановленным есть у автомобиля с явными признаками технических неисправностей. Также сотрудники дорожной полиции обращают внимание не нестандартную тонировку или незаводской тюнинг, добавил эксперт.

«Если автомобиль двигается неуверенно и нервно или слишком агрессивно, пусть даже и в пределах правил дорожного движения, шансов на то, что вас остановят, становится намного больше», — предупредил Васильев.

Ранее эксперты выступили против ужесточения ответственности за пьяную езду, раскритиковав инициативу по введению уголовной ответственности и пожизненное лишение прав. По словам адвоката автомобильного движения «Свобода выбора» Сергея Радько, эти меры не решат проблему пьяного вождения, пока не решена проблема пьянства в обществе.