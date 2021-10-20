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Мраморные клопы оставили австралийцев без автомобилей

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Depositphotos

У австралийского автомобильного рынка, помимо глобальных трудностей с микрочипами, возникла новая проблема. Поставки автомобилей задерживаются из-за насекомых, сообщает ABC News.

В период с сентября по апрель австралийские порты применяют более строгие правила биобезопасности к прибывающим судам, чтобы защитить островное государство от вредителей. Проблему связывают с активностью мраморных клопов — серьезного сельскохозяйственного инвазивного вредителя, который распространен в США, Азии и странах Европы. Прибывающие оттуда грузовые суда часто необходимо дезинфицировать перед заходом в порт.

Отмечается, что на сельскохозяйственную промышленность приходится около 14 процентов экспорта Австралии. По словам Эндрю Тонга из Федерального департамента сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды, насекомые, такие как мраморные клопы, могут оказать «разрушительное воздействие» на отрасль.

«Они прячутся в грузовых контейнерах и автомобилях, чтобы путешествовать автостопом через континенты и океаны. Способность клопов летать и питаться множеством видов растений позволяет им быстро распространяться в новых регионах», — сказал Тонг.

Мраморный коричневый клоп способен бездействовать месяцами, что помогает ему выжить в длительных морских путешествиях. Еще одной неприятной особенностью таких клопов называют дурной запах, когда их давят. В прошлом году на судах и товарах, прибывающих в Австралию, было обнаружено 232 мраморных клопа.

По словам редактора сайта Drive.com.au, в открытом море регулярно задерживают суда с автомобилями для дезинфекции, на что уходит около месяца. Порой австралийским покупателям приходится ждать доставки дефицитных машин по полгода, отмечают в местном отделении Toyota, а борьба с насекомыми только увеличивает этот срок.

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